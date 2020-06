La incógnita respuesta de Nairo cuando le preguntaron por sus excompañeros del Movistar

Nairo Quintana es uno de los ciclistas que genera mayor expectativa pensando en el próximo Tour de Francia que se correrá de manera atípica entre agosto y septiembre. La salida de Nairo del Movistar en medio de polémica y su llegada a un ambicioso equipo de segunda división ponen todos los condimentos para generar expectativa.

En diálogo con el diario Marca de España, el colombiano fue interrogado por sus excompañeros del Movistar Team y si le gustaría llevar a alguno de ellos al Arkea Samic. Nairo prefirió esquivar más polémicas y mencionó que está contento con su hermano y Winner Anacona.

“De Movistar quisiera llevar muchos corredores. He dejado buena amistad con muchos de ellos, corredores muy buenos, pero finalmente hubo un momento en el que no podía tener demasiados. He decidido llevar a Dayer (su hermano) y Winner (Anacona) que son mi familia y con eso ya poco a poco”.

Asimismo, desde su experiencia en Movistar se refirió a lo que podría pasar en Ineos con tres líderes para la ronda gala: “Y creo que seguirán yendo los tres líderes al Tour. Seguramente tendrán la capacidad de gestionar todo muy bien, además, con el equipo que tienen conseguirán no tener rivalidades. Es una formación seria que al final todo lo solucionarán durante la carrera”.

Y cerró haciendo una previsión de lo que él cree que puede pasar en el ciclismo de ruta post pandemia: “Seguramente habrá muchos equipos con dificultades económicas, algún equipo que ha dicho que se va acabar, corredores sin contratos, así que es un poco complicado, habrá un momento de mucha crisis en el pelotón”.