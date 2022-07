La interna del Movistar se fractura luego del Tour: "Enric Mas no está para liderar"

Esto último lo confirmó el propio Eusebio Unzúe, quien reconoció que el ciclista de 27 años aún no está para ser un jefe sobre la carretera.

El Tour de Francia "nos ha servido para creer que, a los 27 años, aún no tiene capacidad de liderar. Aún no está preparado para asumir la responsabilidad de un equipo y de las ilusiones del país. Hay que tener paciencia, esperar a que alcance la madurez. Y no, no me atrevo a decir que está bien para ir a la Vuelta, pero él en ningún momento se plantea no ir”, dijo el patrón del Movistar.

Enric Mas, lejos de batallar con los Pogacar y Vingegaard, quedó expuesto ante el temor mostrado en los descensos. Fue el detalle que acabó con las esperanzas de un Movistar pesimista, que sabe que el ciclismo ha cambiado.