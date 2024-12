La noticia que compromete el futuro de Remco Evenepoel en el Soudal Quick Step

El accionista mayoritario de Soudal Quick-Step, Zdenek Bakala, agradeció a Patrick Lefevere "su dedicación y pasión para hacer de Soudal Quick-Step el equipo que es hoy".



El director ejecutivo saliente, Patrick Lefevere dijo que "dejar un puesto al que he dedicado gran parte de mi trayectoria es un momento que cambia mi vida. El ciclismo es un deporte por el que todavía siento una gran pasión y ha sido un gran honor dirigir este hermoso equipo y crear tantos recuerdos especiales".

"Sentí que era el momento adecuado para este cambio. Cuando comencé a trabajar con Jurgen hace un año, fue con la intención de facilitar la transición para cuando finalmente me fuera. He visto cómo sus relaciones con nuestros patrocinadores y socios, así como con las partes interesadas internas del equipo, han crecido en los últimos 12 meses, y sé que con Jurgen asumiendo el cargo de director ejecutivo y con el respaldo de la junta directiva, este equipo tiene un futuro brillante", dijo Lefevere.



El nuevo director general de Quick-Step de Soudal, Jurgen Foré, aseguró que intentará " liderar este equipo y trabajar para asegurar su futuro a largo plazo. He estado involucrado en el ciclismo en varios roles y como parte de la gestión del equipo y estoy seguro de que al combinar esto con mi experiencia en el mundo empresarial, me permitirá construir una estructura que pueda hacer que Soudal Quick-Step sea cada vez más fuerte", concluyó.