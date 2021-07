"La pequeña muerte": Nairo, su retiro y lo que viene con el Arkea

El pedalista del equipo Arkéa Samsic, Nairo Quintana, empezará a escalar en el mundo de los negocios tan pronto abandone la bicicleta. El nacido en Cómbita (Boyacá) le hizo el sueño de su padre realidad y por ende, dio apertura a su negocio de bicicletería.

"Desde hace muchos años mi papá siempre decía que teníamos que abrir una bicicletería para todos los que llegaran de la vereda allá al lado de nuestra casa. El soñaba con esa esquinita y ahora don Luis Quintana va a venir acá y va a ver su sueño cumplido", fueron las palabras de Nairo.

Le puede interesar: Toda la verdad: manager de la Roma y las opciones de fichar a Luis Díaz

Asimismo, el boyacense indicó que “esto lo llaman los franceses 'la pequeña muerte', es cuando un deportista ya está pensando en su salida y ya 'hasta aquí, te conocimos y chao', es cuando se retira y muchos de ellos entran en depresión y 'bueno, tengo plata, pero no sé qué hacer y no me hace feliz, y a mí lo que me hacía feliz era correr y ganar carreras, pero es que ya no me da'”.

Por otra parte, Nairo explicó y le dio un consejo a los jóvenes para que “incursionen en diferentes cosas y también preparando el futuro, cuando me retire, y decirles también a los deportistas jóvenes 'emprendan', y comiencen a ver ya experimentar después de su deporte qué puede hacer”.

Vea también: ¿Se va del Arkea? Nairo Quintana se confiesa: futuro y limitaciones en el World Tour

Finalmente, el pedalista colombiano indicó que aún le queda contrato con su equipo Arkéa, aunque “no ha sido fácil cuando hay falencia en alguna cosa, tiene que ir todo bastante perfecto y tener un equipo bastante fuerte. Lamentablemente es lo que somos y lo que tenemos en el momento”.