¡La postal! Froome celebra título de Egan en la Ruta de Occitania

Egan Bernal quedó campeón de la Ruta de Occitania, competencia previa a lo que será el próximo Tour de Francia. El colombiano hizo una gran actuación durante la carrera y pudo defender el liderato en la última jornada luego de haber ganado la etapa 'reina' el día de ayer.

Mire acá: ¡Qué palmarés! Egan Bernal suma otro título con la Ruta de Occitania

Además del gran nivel mostrado por Bernal, hay que destacar el trabajo en equipo del Team Ineos para poder ubicar al pedalista en las mejores posiciones y ayudarlo a defender la camiseta de puntero.

Uno de los hombres que sin duda colaboró mucho para que el de Zipaquirá se quedara con el título, fue el británico Chris Froome, el cuatro veces campeón del Tour de Francia que, a pesar de su gran palmarés, supo tomar el papel de gregario en los momentos trascendentales, como la tercera fracción.

First and second on GC. Crucial racing in the legs.



Route d’Occitanie ✅👌#RDO2020 pic.twitter.com/vHTqDvxggN