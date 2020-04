La timidez de Nairo con las cámaras y más revelaciones sobre la serie del Movistar en Netflix

Asimismo, tuvo palabras de admiración para el colombiano, más allá de los episodios que se hayan presentado en la grabación: "Nairo me transmite ser un gran profesional, un ciclista como la copa de un pino. El último día de grabación para nosotros, la cena de final de Vuelta en Madrid, me emocionaron muchísimo las palabras que tuvo para el equipo. Me dejaron un muy buen recuerdo de él. Por lo demás, en carrera guardo un día especialmente bueno de su 2019 que fue la etapa de Guadalajara de esa misma Vuelta a España. Hizo un etapón bestial, si no llega a tirar Astana por detrás incluso se hubiese puesto líder. Fue un gran esfuerzo de alguien con su complexión. Ponerse a tirar en el llano a 60 por hora, durante cuatro horas, con un nivel de esfuerzo y desgaste increíble. Me impresionó más que sus actuaciones en la montaña".

También contó que es un deportista muy tímido: “Sí que es verdad que, en el trato, entre los grandes líderes, quizás fue el que más me costó acercar a la cámara, porque es alguien más reservado, más introvertido, pero con el tiempo se hizo fácil trabajar con él", aseguró”.

Y cerraron hablando sobre el gusto que tendrían de repetir la fórmula en el equipo más poderoso del mundo: “Personalmente con el equipo INEOS. Tiene a los mejores ciclistas del momento y sería interesante poder vivir el Tour de Francia con Bernal, Froome, Thomas y Carapaz".