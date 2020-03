La Tirreno Adriático y la Milán - San Remo confirman cancelación por coronavirus

La clásica italiana Milán-Sanremo, prevista para el 21 de marzo, fue suspendida debido a la epidemia de coronavirus, anunció este viernes la organizadora de la prueba (RCS). De igual manera, otra carrera importante en el calendario de la temporada, la Tirreno Adriático, programada la semana próxima, también fue anulada por los mismos organizadores, RCS, que espera reprogramar las dos carreras en otras fechas de la presente temporada.

De momento, lo único que estaba claro es que el gobierno italiano había suspendido el normal desarrollo de cualquier competencia deportiva a excepción del fútbol, que tenía unas fechas suspendidas y un buen número de partidos que se iban a jugar a puerta cerrada, sin embargo, no se tenía claro qué sucedería con estas dos importante pruebas que se tenía en el cronograma para el mes de marzo.

La confirmación llega después de que varios equipos anunciaran modificaciones en su calendario debido a la epidemia del coronavirus y, por lo tanto, confirmaran su no presencia en diferentes certámenes que ya tenían programados. En ese sentido, la idea de los responsables es que las competencias se desarrollen en octubre de 2020, pero todo dependerá de cómo evoluciona la situación con esta pandemia.

El último equipo en darse de baja de la lista de competidores para las próximas pruebas ciclistas fue el Movistar, escuadra española que tomó la decisión de poner una pausa en su calendario y que, según su primera decisión, volvería a los diferentes eventos el próximo 22 de abril, por lo que no estaría en ninguna de las dos competencias italianas así como tampoco haría presencia en la París - Niza.

"Siguiendo la instrucción y la confirmación de las autoridades relevantes, que no pueden garantizar las autorizaciones necesarias ni las condiciones, la Tirreno Adriático se cancela de sus fechas originales. RCS Sport responderá a la UCI, a través de la Federación de Ciclismo Italiano, para organizar unas nuevas fechas para la competencia", aseguró la carrera en sus redes sociales.

