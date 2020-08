La UCI canceló los Campeonatos del Mundo de Ciclismo bajo techo

La pandemia del coronavirus sigue pasando factura a los eventos deportivos y en esta ocasión la Unión Ciclística Internacional anunció la cancelación de los Campeonatos del Mundo de Ciclismo bajo techo (Indoor) que se iban a desarrollar en Stuttgart, Alemania, del 27 al 29 de noviembre.

Igualmente, la UCI comunicó que toda la Copa Mundial del Ciclismo 2020 fue cancelada, la cual tenía como fecha el 6 de diciembre en Praga, República Checa.

Por otro lado, la final de la Copa Mundial de Ciclismo Artístico se mantiene en pie para el próximo 21 de noviembre en Albstadt, Alemania.

Finalmente, la UCI también lamentó la cancelación de la Copa Mundial de Pruebas UCI 2020, a petición de los organizadores, de las rondas en Wadowice (Polonia) e Il Ciocco ( Italia), que estaban programas entre el 4 y 6 de septiembre y 18 y 20 de septiembre.

