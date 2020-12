La UCI ratificó sanción por dopaje al ciclista colombiano Fabián Puerta

El tribunal antidopaje de la Unión Ciclista Internacional dio a conocer la última decisión en el proceso antidopaje del ciclista colombiano de 29 años Fabián Hernando Puerta Zapata.

"El Tribunal declaró al ciclista culpable de una infracción de las normas antidopaje (presencia de metabolito de boldenona) y lo sancionó con un período de inelegibilidad de 4 años", señaló el organismo.

La determinación se dio a conocer después de que desde hace dos años (13 de agosto de 2018) se comunicara la suspensión de manera provisional al colombiano luego de encontrarle Boldenona en una prueba anti-dopaje practicada el 11 de julio del mismo año, mientras participaba en los Campeonatos Nacionales de ciclismo de pista que se desarrollaron en Cali.

