La UCI reprogramó los Campeonatos del Mundo de Bicicleta de Montaña

La Unión Ciclista Internacional (UCI) informó este viernes de que los Campeonatos del Mundo de Bicicleta de Montaña, que tuvieron que aplazarse por la pandemia de coronavirus, se disputarán del 5 al 11 de octubre próximo en la localidad austríaca de Leogang.

Estos Mundiales iban a disputarse del 26 al 28 de junio en Albstadt (Alemania), pero tuvieron que ser cancelados por la pandemia.

"La UCI se complace en anunciar que la ciudad de Leogang (Austria), que ya debía acoger los Mundiales de descenso de 2020, ha aceptado añadir a su programa las especialidades de cross-country olímpico, relevo de cross-country y E-mountain bike)", señala en una nota de prensa.

La UCI "aplaude la decisión de los organizadores y de la Federación Nacional Austríaca de Ciclismo y está encantada de poder mantener la edición de 2020 del principal certamen anual de la disciplina" y subraya que "la salud de los atletas y de todas las partes interesadas sigue siendo la principal prioridad y que se tomarán todas las medidas necesarias al respecto".

2020 @MercedesBenz UCI MTB World Cup | Calendar Update



🗓Nove Mesto, Maribor & Lousa will host two rounds

🌍The schedule remains dependent on the international health situation.

📃All you need to know 👉https://t.co/Ni8O4DGxrh#MBWorldCup pic.twitter.com/BsyEE5pgLx