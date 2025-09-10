La victoria de etapa le pasa factura a Egan

El desgaste fue mucho

Si bien el colombiano tenía claro que sus pretensiones en esta Vuelta a España ya no se conseguirían por el poderío de los favoritos, después de su victoria ilusionó con meterse y mantenerse en el top 10, sin embargo, en la etapa 17 el esfuerzo de la anterior se hizo sentir.

Faltando 40 kilómetros para la meta se le empezó a ver un poco quedado, pero logró mantenerse en el pelotón con mucho esfuerzo, lastimosamente para sus aspiraciones en el momento de empezar el puerto final el pelotón se alargó y el colombiano no pudo sostener el ritmo de los favoritos liderados por Vingegaard, teniendo que ceder tiempo y mantenerse entre el pelotón de perseguidores.

Egan ya cumplió con su objetivo en esta Vuelta, ganó una etapa cosa que no había podido hacer en ninguna de las ediciones anteriores, por ahora lo que le queda es mantenerse lo más cerca posible y competir lo que queda a su ritmo y porque no soñar con alguna otra fuga que le permita una segunda victoria.