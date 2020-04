"Landa quiere ser líder de equipo y al final no lidera nada"

Mucho se ha hablado sobre lo que fue el documental 'El día menos pensado' de la plataforma Netflix, que muestra cómo fue la relación interna en el equipo telefónico durante la temporada 2019, donde varios de sus ciclistas tuvieron una complicada relación. Ahí se pudieron observar los problemas internos que hubo entre Nairo Quintana, Alejandro Valverde y Mikel Landa.

Mire acá: Esteban Chaves, sin rodeos: críticas sin filtro al nuevo calendario UCI

Respecto a este último, uno de los directores del equipo, Pablo Lastras, habló en el documental sobre la salida de Landa del Movistar y le lanzó una fuerte crítica al español. "Mikel es un corredorazo, muy buen compañero, muy buena persona, que nadie lo olvide, pero no sé por qué ese baile de equipos; va buscando liderar allí y al final no lidera nada", aseguró el entrenador.

Y es que Mikel Landa no ha podido brillar en los últimos años con ninguna de sus escuadras. A pesar de que se destaca en las carreteras, el nivel mostrado muchas veces termina pesándole en las competencias más importantes del ciclismo mundial.

Ahora, que está en el Bahrain-McLaren, el pedalista espera tener la confianza que no tuvo, según él, en el Movistar: "Vine al equipo con unos objetivos, con unas ideas, ir al Tour y al Giro como líder. Quería esa oportunidad, no me la dieron y la tuve que buscar fuera", dijo.

Puede ver: La carrera atlética Allianz 15k se aplaza para 2021

Cabe recordar que en su discurso cuando salió del Movistar, Landa destacó lo aprendido en el conjunto telefónico. "Ha sido el mejor grupo que he encontrado en mi carrera, muy comprometidos y con oficio. Da igual la carrera y los corredores que fueran, siempre te dejaban lo mejor posible", concluyó.