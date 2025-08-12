Le 'arrebatan' un ciclista al Movistar Team; ya fue presentado en el UAE

UAE anuncia la llegada de una joya española

En las últimas horas, el equipo de los Emiratos Árabes Unidos ha hecho oficial la incorporación del ciclista español Adrià Pericas, pedalista de apenas 19 años que no hará parte del equipo de su país en el pelotón del World Tour, sino que lo hará con el conjunto que manda en el ciclismo actual y que tiene a Tadej Pogacar como su indiscutible líder.

Pericas se venía desempeñando en el conjunto Gen Z del UAE (programa de formación) y después de unas presentaciones interesantes se ha ganado su puesto en el primer equipo para lo que será la próxima temporada, en un contrato que firmó hasta el 2030.

“Estamos encantados de darle la bienvenida a Adrià al equipo World Tour. Hemos seguido muy de cerca su desarrollo en el equipo Gen Z y creemos que tiene las cualidades para ser parte de nuestro proyecto a largo plazo”, afirmó Mauro Gianetti, CEO del UAE Team Emirates.