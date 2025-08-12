Actualizado:
Le 'arrebatan' un ciclista al Movistar Team; ya fue presentado en el UAE
El equipo de los Emiratos Árabes Unidos suma un joven promesa del ciclismo.
Una de las fuentes de talento más importantes en el ciclismo mundial es sin duda España, país amante de este deporte que a lo largo de la historia a generado pedalistas de alta categoría que han sabido codearse con los mejores y celebrar victorias importantes en carreras de gran prestigio, incluyendo triunfos en las tres grandes vueltas.
Ciclistas antiguos como Miguel Induráin, Alberto Contador, Pedro Delgado, Alejandro Valverde y Luis Ocaña han sabido marcar la historia del ciclismo español, que en los tiempos modernos sigue presente con elementos jóvenes y de alta proyección como Juan Ayuso, Enric Mas, Carlos Rodríguez, Marc Soler, Iván Romeo, Pelayo Sánchez, entre otros más.
UAE anuncia la llegada de una joya española
En las últimas horas, el equipo de los Emiratos Árabes Unidos ha hecho oficial la incorporación del ciclista español Adrià Pericas, pedalista de apenas 19 años que no hará parte del equipo de su país en el pelotón del World Tour, sino que lo hará con el conjunto que manda en el ciclismo actual y que tiene a Tadej Pogacar como su indiscutible líder.
Pericas se venía desempeñando en el conjunto Gen Z del UAE (programa de formación) y después de unas presentaciones interesantes se ha ganado su puesto en el primer equipo para lo que será la próxima temporada, en un contrato que firmó hasta el 2030.
“Estamos encantados de darle la bienvenida a Adrià al equipo World Tour. Hemos seguido muy de cerca su desarrollo en el equipo Gen Z y creemos que tiene las cualidades para ser parte de nuestro proyecto a largo plazo”, afirmó Mauro Gianetti, CEO del UAE Team Emirates.
We’re proud to confirm that 19-year-old Spanish talent @adriapericas 🇪🇸 will step up from our Gen Z development team to the WorldTour roster in 2026 on a five-year deal.— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 11, 2025
From his roots in Tona, Catalonia to standout results like a stage win at the Istrian Spring Tour and a… pic.twitter.com/6quNXllfjJ
Los logros más destacados de Pericas en este 2025
Adrià Pericas ha tenido presencia este año en el pelotón del World Tour, participando en el AlUla Tour y en la Vuelta a Murcia, donde logró finalizar dentro del Top-10. Su proyección como clasicómano quedó nuevamente en evidencia con un destacado cuarto lugar en el Trofeo Piva y un meritorio sexto puesto en la versión sub-23 de la Lieja-Bastoña-Lieja.
“Esta temporada en el equipo Gen Z ha sido una experiencia increíble. He disfrutado mucho con mis compañeros y he aprendido y crecido cada día dentro y fuera de la competición. Dar el salto al World Tour es un sueño hecho realidad y afronto esta nueva etapa con gran entusiasmo. Espero seguir aprendiendo de grandes corredores y un gran staff con los que compartiré equipo, disfrutando del ciclismo como antes y siendo capaz de seguir desarrollándome a largo plazo como ciclista en este equipo”, afirmó el pedalista español.
