Cargando contenido

Jonas Vingegaard, ciclista danés
Jonas Vingegaard, ciclista danés
AFP
Ciclismo
Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 19:30

Le tiran dardo a Vingegaard: "Que decida entre su mujer y el ciclismo"

El ciclista danés viene de ganar la Vuelta a España pero defraudó en el Europeo de Ciclismo.

Viene de cumplirse el Campeonato Europeo de Ciclismo, donde Tadej Pogacar, representando a Eslovenia, volvió a hacer de las suyas, mientras que el danés Jonas Vingegaard, en su debut con su selección, se retiró a falta de 77 kilómetros para la línea de meta.

Puede leer: Movistar rompió el mercado y anunció el fichaje de un ciclista 'top'

Se trató de una actuación realmente decepcionante por parte de Jonas, de quien se esperaba mucho, teniendo en cuenta su nivel y que viene de ganar la Vuelta a España. No obstante, lució desinteresado y no tuvo un buen desempeño.

Tanto así que el recordado director del equipo ONCE, Manolo Saiz, no soportó la desilusión que le generó Vingegaard, y a través de sus redes sociales emitió un comentario en el cual lo critica y lo invita a elegir.

El terrible comentario de Manolo Saiz a Jonas Vingegaard

"Yo le pediría que decida entre mujer y ciclismo y que solo compita cuando de prioridad a este", escribió Manolo Siaz sobre Jonas Vingegaard en su cuenta de X (antes Twitter), siendo realmente un comentario desacertado.

Lea también
Image
Santiago Buitrago, Harold Tejada y Egan Bernal

Hay nuevo ranking UCI, y cinco colombianos subieron posiciones

Ver más

"Ves lo que ha cambiado desde la Vuelta a España hasta aquí. Lo considero un desprecio hacia su país y hacia el aficionado. Lo siento", finalizó el ex jefe de ciclismo, quien llegó a sembrar una opinión negativa de Vingegaard entre los aficionados.

Cabe recordar que Jonas Vingegaard en varias ocasiones ha manifestado que su familia es prioridad -como debe ser sin importar la circunstancia-, y no se descarta que se retire del ciclismo profesional prematuramente.

Le puede interesar: Oficial: Movistar se quedó sin uno de sus ciclistas del Tour de Francia

La carreras que correrá Jonas Vingegaard en 2026

Jonas Vingegaard NO revalidará el título de Vuelta a España en 2026, pues su intención es correr el Giro de Italia y el Tour de Francia. Su contrato con el Team Visma | Lease a Bike va hasta diciembre de 2028.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Jonas Vingegaard

Imagen
Jumbo Visma

Jumbo Visma

Imagen
Selección Dinamarca

Dinamarca

Imagen
Mundial de Ciclismo

Mundial de Ciclismo

Imagen

Ciclismo internacional

Imagen

World Tour UCI

Cargando más contenidos

Fin del contenido