Le tiran dardo a Vingegaard: "Que decida entre su mujer y el ciclismo"

Viene de cumplirse el Campeonato Europeo de Ciclismo, donde Tadej Pogacar, representando a Eslovenia, volvió a hacer de las suyas, mientras que el danés Jonas Vingegaard, en su debut con su selección, se retiró a falta de 77 kilómetros para la línea de meta.

Se trató de una actuación realmente decepcionante por parte de Jonas, de quien se esperaba mucho, teniendo en cuenta su nivel y que viene de ganar la Vuelta a España. No obstante, lució desinteresado y no tuvo un buen desempeño.

Tanto así que el recordado director del equipo ONCE, Manolo Saiz, no soportó la desilusión que le generó Vingegaard, y a través de sus redes sociales emitió un comentario en el cual lo critica y lo invita a elegir.

El terrible comentario de Manolo Saiz a Jonas Vingegaard

"Yo le pediría que decida entre mujer y ciclismo y que solo compita cuando de prioridad a este", escribió Manolo Siaz sobre Jonas Vingegaard en su cuenta de X (antes Twitter), siendo realmente un comentario desacertado.