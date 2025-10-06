Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 19:30
Le tiran dardo a Vingegaard: "Que decida entre su mujer y el ciclismo"
El ciclista danés viene de ganar la Vuelta a España pero defraudó en el Europeo de Ciclismo.
Viene de cumplirse el Campeonato Europeo de Ciclismo, donde Tadej Pogacar, representando a Eslovenia, volvió a hacer de las suyas, mientras que el danés Jonas Vingegaard, en su debut con su selección, se retiró a falta de 77 kilómetros para la línea de meta.
Se trató de una actuación realmente decepcionante por parte de Jonas, de quien se esperaba mucho, teniendo en cuenta su nivel y que viene de ganar la Vuelta a España. No obstante, lució desinteresado y no tuvo un buen desempeño.
Tanto así que el recordado director del equipo ONCE, Manolo Saiz, no soportó la desilusión que le generó Vingegaard, y a través de sus redes sociales emitió un comentario en el cual lo critica y lo invita a elegir.
El terrible comentario de Manolo Saiz a Jonas Vingegaard
"Yo le pediría que decida entre mujer y ciclismo y que solo compita cuando de prioridad a este", escribió Manolo Siaz sobre Jonas Vingegaard en su cuenta de X (antes Twitter), siendo realmente un comentario desacertado.
"Ves lo que ha cambiado desde la Vuelta a España hasta aquí. Lo considero un desprecio hacia su país y hacia el aficionado. Lo siento", finalizó el ex jefe de ciclismo, quien llegó a sembrar una opinión negativa de Vingegaard entre los aficionados.
Cabe recordar que Jonas Vingegaard en varias ocasiones ha manifestado que su familia es prioridad -como debe ser sin importar la circunstancia-, y no se descarta que se retire del ciclismo profesional prematuramente.
La carreras que correrá Jonas Vingegaard en 2026
Jonas Vingegaard NO revalidará el título de Vuelta a España en 2026, pues su intención es correr el Giro de Italia y el Tour de Francia. Su contrato con el Team Visma | Lease a Bike va hasta diciembre de 2028.
