Le trae malos recuerdos: Nairo se destapó por el documental de Netflix

En medio de la suspensión el ciclismo de ruta en todo el mundo, a través de Netflix se estrenó una serie documental llamada ‘El día menos pensado’, donde se relatan momentos de la intimidad del Movistar Team a lo largo de las tres grandes vueltas de la temporada 2019, que les dejó como rédito un título del Giro de Italia y numerosas polémicas que dejaron mal parada a la escuadra.

La pieza gráfica tuvo gran acogida en el mundo deportivo, pero se sembraron varias dudas sobre la relación desgastada de Nairo Quintana con Míkel Landa y sus demás compañeros del elenco telefónico y su posterior salida en medio de lágrimas tras ocho años de gloria. Al respecto, el colombiano expresó unas cortas palabras.

"No he tenido en valor de verlo. Recordar malos momentos no me gusta. Durante las grabaciones era complicado. Yo ya no me sentía cómodo. Yo me quedo con lo positivo. Agradezco siempre a ellos", señaló el ciclista colombiano a través de la cuenta de Instagram del ‘Gran Fondo Nairo Quintana’.

Sobre su cuarentena y el post de ella, explicó: “Comenzaré a entrenar en Colombia, para aprovechar la altura. Me cuesta mucho el rodillo, soy más de entrenar al aire libre. Ahora nos toca cerrar el pico para no engordar. A mis hijos les gustan los dulces y a mi esposa la pizza. Yo cocino”, al mismo tiempo que contó sobre especialistas canadienses que trabajan en Arkea para mejorar en las pruebas contrarreloj.

Y cerró entregando algunos detalles sobre su ‘Gran Fondo’ a final de año: “Será en Villa de Leyva, pero vamos a cambiar el recorrido. No será una carrera, sino que la vamos a hacer por tramos. Entre tramos vamos a parar para hidratarnos y comer".