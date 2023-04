Leyenda del ciclismo le baja el dedo a Pogacar: "Compararlo con Merckx son palabras mayores"

Miguel Induráin, quíntuple ganador del Tour de Francia y doble del Giro, se adapta en Marruecos a dormir en el suelo de los campamentos de la Titan Desert. Aunque fuera del hábitat de aquel ciclismo en ruta, el navarro convive con 500 titanes, y a partir de este domingo se probará en el "Dakar" de las pruebas de montaña.

Induráin es observado con admiración por los corredores anónimos que le rodean en las haimas instaladas en Dades, cerca del Atlas. Y también se sienten privilegiados algunos campeones de la Titan Desert, como el suizo Konny Looser, defensor del título, compañero del equipo Kosner Saltoki Home, quien le califica de "leyenda". Antes de entrenarse, el mejor ciclista español de la historia atendió a EFE.

Más allá de hubo varios temas de conversación, fue clave Tadej Pogacar en la entrevista, la cual dejó conocer que el esloveno "y todos han estado a un nivel muy alto. Pogacar empezó muy fuerte ganando en Andalucía, Jaén, y ha seguido muy fuerte hasta la caída. Ha sido una pena, ahora veremos si se recupera bien para el Tour. Las clásicas son muy bonitas pero también tienen su riesgo. A él le ha merecido la pena arriesgar y ha ganado grandes carreras, pero ahora veremos si llega al Tour en forma".

En cuanto al duelo que se avecina por la Grande Boucle, "Vingegaard está muy bien y veo que va dosificando los esfuerzos de cara al Tour. Pogacar está muy fuerte, pero se ha lesionado. No se trata de una lesión muy fuerte pero para el ciclista el escafoides es delicado. He tenido compañeros con esa lesión y les ha dado mucha lata. Si empiezas a entrenar tarde no llegas al Tour, y si empiezas pronto te puede dar problemas, a ver cómo lo hace".

Ahora, respecto a la comparación con Eddy Merckx, Induáin apuntó que "Pogacar tiene que correr mucho para igualar a Merckx. Es muy bueno, consigue resultados muy destacados, pero compararlo con Merckx son palabras mayores. Está haciendo un gran palmarés, veremos hasta dónde llega. Todavía está empezando, es muy joven, pero le quedan muchos pedales por dar".