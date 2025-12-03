Llega a Colombia el Gran Fondo del Giro de Italia: así fue su presentación

Por primera vez en la historia, Colombia acogerá el gran fondo del Giro de Italia ‘Ride Like a Pro’ que se desarrollará el próximo domingo 1 de marzo desde las ocho de la mañana en carreteras del departamento de Cundinamarca para ciclistas aficionados.

Según explico Angelo Gobbo, Director ejecutivo de la cámara de comercio italiana para Colombia, se espera la participación de más de 5000, de ciclistas entre hombres y mujeres, para las dos carreras que están establecidas

“Tenemos cinco categorías para hombres y cuatro para mujeres, queremos que sea lo más familiar posible. Lo que siempre decimos, el Giro no es solamente una carrera, sino también una fiesta y un espacio para celebrar, un tema de arte, de cultura y de disfrutar", dijo el directivo.

¡EL GIRO DE ITALIA ATERRIZA EN COLOMBIA! 🇨🇴



Cundinamarca, sus carreteras y paisajes, serán los protagonistas este 1 de marzo con la carrera del Giro de Italia Like a Pro 🤩 que contará con más de 1.000 competidores y muchos premios. pic.twitter.com/3STFZz6p3E — Deportes RCN (@DeportesRCN) December 3, 2025

El director Gobbo también explicó los detalles de las dos carreras que tendrá este gran fondo, una de 132 km y la otra de 84 km, ambas con grandes puertos de montaña y una exigencia propia de las carreteras de nuestro país que han visto nacer grande del ciclismo mundial.

“Tenemos dos recorridos que son exigentes, un gran fondo y un medio fondo. La altimetría que es más de 1.000 metros en los dos casos, pero también creo yo con paisajes que son espectaculares. Cuando hicimos el recorrido con RCS Sport quedamos encantados de las montañas, del embalse y eso recuerda mucho a Italia".

De los motivos para elegir Colombia para esta nueva edición de la competencia, Angelo Gobbo aseguró que la geografía de nuestro país emulan varios de los recorridos y de los puertos de montaña históricos del Giro de Italia.

"RCS recibe solicitudes todo el tiempo de todas parte del mundo y en muchos casos quedan en el camino. En este caso fue un esfuerzo conjunto, tener alianzas a nivel local permitieron consolidar el proyecto y hacerlo realidad. Cundinamarca representa el escenario perfecto, las montañas, el clima y la altura recuerdan Los Alpes Italianos y nos gusta pensar que es un pedacito de la gran carrera", puntualizó Gobbo.

Las inscripciones para este gran fondo ya están habilitadas en la página oficial de la carrera y comenzarán desde los 590,000 pesos, recordando que los tres primeros lugares de cada uno de los fondos tendrán premios económicos.

Finalmente, según confirmaron los organizadores esta alianza se firmó inicialmente para los próximos 3 años, comenzando en 2026 y la idea es que se consolide como una competencia acostumbrada para los ciclistas amateur de nuestra región.

