"Lo de Pogacar es una auténtica locura"; leyenda del ciclismo elogió al esloveno

El excampeón del mundo de ciclismo Alejandro Valverde aseguró este martes a EFE que el esloveno Tajej Pogacar es el mejor ciclista que ha visto en su vida, tanto durante su extensa trayectoria como profesional en el pelotón como ahora como un aficionado más.

“Es cierto que hay unos corredores muy buenos ahora y que vivimos una gran época, con cuatro o cinco grandes ciclistas, pero lo de Tadej es una auténtica locura”, afirmó el exciclista español tras la presentación del Criterium Internacional y la prueba de Gran Fondo en las que participará a finales de octubre en La Nucía.

“Allá donde va, arrasa y encima con exhibiciones. Tenemos que estar contentos de vivir lo que estamos viviendo con él”, reflexionó el exciclista, quien no comparte la teoría de que el dominio del esloveno puede ser aburrido para el espectador.

“Yo no lo veo aburrido. Está claro que donde va, él es el favorito y que si no gana, le falta poco. Mucha gente dice que abusa porque quiere ganarlo todo, pero es que tiene que ganarlo todo mientras pueda, porque llegará un momento en el que no podrá”, argumentó.

En cuanto al desarrollo del último Mundial de ruta disputado en Suiza, elogió el ataque diseñado por el esloveno y aseguró que lo disfrutó “como cualquier aficionado”.

“Todos sabemos quién es Pogacar. Lo que hizo es una barbaridad. Marchar escapado 100 kilómetros en una carrera de 270, con esa exigencia que hay y mantener prácticamente un minuto de tiempo con todos los favoritos es una locura. Hay que darle la enhorabuena por esa exhibición”, destacó.

“Tadej tiene que aprovechar sus años buenos y disfrutarlos porque es que se le ve cómo disfruta encima de la bici, ganando y perdiendo”, reiteró.

Valverde reconoció que su victoria en el Mundial, cuyo sexto aniversario se cumplió el pasado lunes, es algo que no se olvida “nunca”.

“Siempre he dicho que he ganado muchísimas carreras, pero la que más ilusión me hizo, con muchísima diferencia, fue el Mundial”, afirmó.