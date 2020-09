Lo que piensa Daniel Martínez sobre correr en Ineos con Egan Bernal y los demás colombianos

Este jueves fue un día muy especial para la carrera deportiva de Daniel Felipe Martínez luego de ubicarse en el top 20 del mundial de contrarreloj individual en Ímola (Italia) y confirmarse su fichaje por parte del equipo Ineos, escuadra británica que aún es considerada como la mejor del mundo.

Tras finalizar su prueba de CRI, el pedalista colombiano habló con Win Sports sobre sus sensaciones en la competencia y los detalles de su fichaje para 2021.

“Las sensaciones en la contrarreloj fueron buenas, primero tuve viento de cara luego viento de cola; la mitad me favorecía y la otra no, pero en general creo que lo he hecho muy bien”, señaló en primera medida.

Respecto al fichaje con Team Ineos, comentó: “Estoy muy contento de llegar a ese equipo que es el mejor del mundo, pero estoy muy agradecido con el Education First (actual equipo) que me ha dado todo”.

“Le agradezco mucho al Education First porque me abrieron las puertas hace tras años, le agradezco mucho a Jonathan (jefe del equipo) que me hizo crecer como profesional y como persona; ahora ha llegado la hora de dar un paso y buscar muchas metas más grandes”, agregó.

Luego le preguntaron si habló con Egan Bernal sobre el fichaje, pero lo descartó; sin embargo, ponderó la presencia de sus compatriotas en Ineos: “Toda la contratación fue con mi manager. Me voy con dolor en el alma, pero había que tomar la decisión por ese futuro. El ambiente va a ser bueno con cinco colombianos, mucho latino y gente que habla español”.

Martínez correrá con Ineos a partir de enero de 2021 y allí estará con los colombianos Egan Bernal, Iván Sosa, Brandon Rivera y Sebastián Henao.