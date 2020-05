Los cambios en el calendario de Egan para el Tour 2020 y el Giro 2021

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal, campeón del Tour de Francia, se prepara para su principal objetivo del año, conseguir su segundo 'maillot' amarillo' después de haberse impuesto en la 'Grande Boucle' de 2019. Sin embargo, Bernal tuvo que modificar su calendario debido a la pandemia del coronavirus y resignó su participación en algunas carreras que cambiaron sus fechas.

Uno de los líderes de la escuadra británica del INEOS admitió en diálogo con el programa italiano La Domenica Sportiva que aunque aún no conoce cuál será su programa, sí le gustaría participar en algunas italianas, pero al mismo tiempo confirmó que el Tour de Francia será la única gran vuelta que hará en el año.

"Todavía no conozco mi programa antes del Tour de Francia. Pronto hablaré con el equipo y mi entrenador para entender las carreras que haré. Seguro que me gustaría hacer algunas carreras en Italia porque He corrido mucho allí, conozco las carreteras y las rutas de carrera ", señaló.

Egan reveló que si no se hubiera registrado la emergencia por el coronavirus, pensó en además de hacer el Tour de Francia, competir en la Vuelta a España para preparar lo que sería en 2020 su deseo de estar y ganar un Giro de Italia.

Precisamente, contó que para 2021 tendría como gran objetivo el Giro de Italia, por lo que su temporada 2020 terminaría el 20 de septiembre cuando finalice la 'Grande Boucle' y pueda estar "fresco" para la 'corsa rosa'.

"Antes del coronavirus pensé en montar el Tour y la Vuelta, pero ahora no estoy seguro de hacer dos Grand Tours porque el próximo año me gustaría montar el Giro d'Italia. He querido montar desde que estaba en Androni, corrí mucho en Italia, pero nunca en el Giro. Entonces, pensando en la próxima temporada, sería mejor hacer solo un Grand Tour este año, para estar fresco para el Giro d'Italia en 2021 ", dijo.

Finalmente, Egan reiteró su su deseo de participar en la clásica italiana Strade Bianche, que para este 2020 se desarrollará el 1 de agosto, por lo que Bernal podría competir como preparación al Tour de Francia.

"Realmente me gustaría montar Strade Bianche. He querido montarlo desde que me convertí en profesional, pero tengo que ver lo que piensa el equipo, saben cómo desempeñarse bien en el Tour de Francia y tengo que hacerlo. mira lo que dicen. Ya veremos", puntualizó.