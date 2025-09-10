Los ciclistas preferirían neutralizar si hay protestas en La Vuelta a España

El primero en hablar fue el danés dueño del maillot rojo, Jonas Vingegaard quien, si bien en un primer momento declaró “estar un poco más del otro lado”, completó con la idea de unión entre los ciclistas, cosa que según él hace mucho tiempo no pasa.

Creo que estoy un poco en el otro lado. Me encantaría correr toda la etapa, pero es cierto que como ciclistas llevamos muchos años sin unirnos. Si la mayoría dice que lo haremos así, entonces estoy de acuerdo. Llevamos muchos años sin tener esa claridad Jonas Vingegaard

Para esta jornada entre Ourense y León a las protestas se le suman los fuertes vientos presentes en una llegada de alta montaña, por lo que realmente los ciclistas están saliendo a las carreras sin saber donde van a terminarlas.

El actual primer lugar de la Vuelta dejó la duda de si el pelotón podrá o no llegar al final de la etapa y se pronunció sobre los objetos y liquidos que lanzan los protestantes, "un líquido en la cabeza, que no sé si era orina, pero olía fatal" dijo.