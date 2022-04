"Los demás que se jodan": sacuden a Egan por opiniones antes de las elecciones

Egan Bernal viajó a Europa para la recta final de su puesta a punto antes del regreso a la competencia oficial. Tras de sí, en todo caso, dejó una estela de polémica por las opiniones que lanzó en lo referente a las elecciones presidenciales que habrá dentro de un mes y donde el de Zipaquirá dejó clara su posición.

Aunque no dio nombres, el corredor del Ineos hizo una especie de manifiesto respecto a lo que deberá hacer el nuevo mandatario de Colombia. “Regalar plata no va a durar mucho tiempo y terminar en algo bueno”, dijo el pedalista.

“Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en cuatro años”, añadió Egan, quien días atrás había expresado su preocupación por el clima político existente en el país, previo a las elecciones del 29 de mayo.

“Mañana viajo a Europa y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo”, señaló en su cuenta de Twitter.

Como era de esperarse, reacciones y críticas hubo luego que se publicaran los mensajes de Egan Bernal en redes sociales

¿Qué críticas recibió Egan por sus mensajes a un mes de las elecciones?

“Si va a opinar de política, lea un poco, pero sobre todo, tenga el coraje y la valentía de hacerlo con nombres”

“Me acuerdo cuando pedías plata para poder ir a competir, agrandado”

“Como ya consiguió plata, los demás que se jodan. Nadie en la campaña de Petro dice que se regalará dinero, de donde saca eso ¿será que no lee?”

“Dizque regalar plata. Este muchacho habla de lo que no sabe. Sería bueno que puntualizara cuál es la campaña que según él va a regalar plata y no va a promover el empleo”

“No soy ciclista, pero mi sentido común me dice que... el peor error que puede cometer un ciclista es arrinconarse en el carril de extrema derecha”

“Egan, con todo respeto, todos los estados manejan subsidios hoy a la población más vulnerable. Es una responsabilidad del estado equilibrar entre quienes tienen y los que no tienen. No opine de cosas tan generales si desconoce del tema”