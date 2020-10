Los principales clasicómanos se citan en la 104 edición del Tour de Flandes

Se disputará este domingo 18 de octubre la edición 104 del Tour de Flandes, uno de los cinco monumentos del ciclismo mundial que por la pandemia del coronavirus cambió su fecha original.

A pesar del cambio de fecha, la competencia contará con la mayoría de los principales clasicómanos del pelotón internacional, quienes bucarán adjudicarse una de las más prestigiosas competencias.

La carrera partirá de Antwerpen y tendrá su meta en Oudenaarde después de recorrer 243.3 kilómetros.

Entre la lista de inscritos hace presencia un solo colombiano, se trata de Juan Diego Alba, quien será una de las cartas del equipo español Movistar.

Por otro lado, los candidatos al título son: Alberto Bettiol (Ef Pro Cycling), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quinck Step), Tim Wellens (Lotto Soudal), Oliver Naesen (Ag2R La Mondiales), Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fénix), Matteo Trentin (CCC Team), Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Tiesj Bennot (Team Sunweb) y Alexander KLristoff (UAE Team Emirates).

Precisamente el italiano Alberto Bettiol defenderá el título que consiguió en 2019 al superar por 14 segundos a Kasper Asgreen y por 17 a Alexander Kristoff.

