Lotto Soudal confirmó su nómina, llena de velocistas, para el Tour de Francia

El veterano clasicómano belga Philippe Gilbert y dos velocistas, el australiano Caleb Ewan y el alemán John Degelkolb, conformarán las bazas del equipo belga del Lotto Soudal para el Tour de Francia que comienza en Niza el 29 de agosto.

Los equipos ya empiezan a perfilar sus equipos y esta vez ha sido el Lotto Soudal quien ha presentado sus credenciales para la carrera francesa, optando por la veteranía de Gilbert, de 38 años, para cazar etapas de corte "clásico" y Ewan, que ganó 3 etapas en 2019 y Degenkolb como esprinters que deben optar a triunfos por velocidad.

Gilbert acudirá motivado tras no haber asistido en 2019 porque su equipo de entonces, el Deceuninck-Quick Step le dejó en el "banquillo". El gran objetivo del belga en la presente temporada también se centrará en ganar la Milán San Remo el 8 de agosto, ya que es el único monumento que le falta en su palmarés.

Preparing for his first @LeTour in 2020 : @SteffCras, our 8th rider with Ewan, De Buyst, Kluge, Gilbert, Degenkolb, Wellens and De Gendt. Strong #LottoSoudal team. 📸 @facepeeters pic.twitter.com/3CtNLD94uz