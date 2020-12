Mánager del Androni desmintió contratación del hermano de Egan Bernal y aclaró la confusión

Revuelo causó en la mañana de este martes 15 de diciembre la noticia que surgió en la prensa de Italia referente a que Ronald Stiven Bernal, hermano del ciclista colombiano Egan Arley Bernal, daría el salto al ciclismo de Europa para unirse al equipo UCI ProTeam Androni Giocattoli-Sidermec.

Tras lo manifestado, Centro Deportivo de Antena 2 se comunicó con Gianni Savio, gerente de la escuadra italiana, para conocer la veracidad de la noticia y algunos detalles al respecto.

Al ser consultado, Savio manifestó que no es cierta la información divulgada y explicó que todo surgió de una pregunta que le hizo una periodista del portal italiano Tuttobiciweb, quien preparaba una nota sobre Egan y su hermano.

"No, absolutamente no hay un contrato. Todo empezó con una pregunta que me hizo una periodista de Tuttobiciweb. Ella estaba preparando una nota referente a Egan y me pidió una información sobre su hermano", indicó.

Savio señaló que actualmente Ronald Bernal, quien cuenta con 15 años, es muy joven para asumir una responsabilidad de tal magnitud. Por ello, lo mejor es que siga disfrutando de la bicicleta.