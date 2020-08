Mánager del Quick Step le da duro a Groenewegen: "Este tipo debe estar en la cárcel"

La primera etapa de la Vuelta a Polonia quedó con un sin sabor tras el fuerte accidente ocurrido en los últimos metros donde el pedalista del Jumbo, Dylan Groenewegen, cerró al velocista del equipo Quick Step, Fabio Jakobsen, y lo hizo estrellarse contra las vallas de seguridad.

Mire acá: Tour de Polonia: en ascuas la decisión del ganador, tras dura caída al final de la primera etapa

I go to court this kind of actions have to be out of cycling. This is an criminel fact mister @GroenewegenD — Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2020

Sobre el estado de salud de Jakobsen no hay nada oficial hasta el momento, el hecho es que de inmediato el mánager del equipo del holandés, el Deceuninck-Quick Step, se pronunció en su cuenta de Twitter.

Patrick Lefevere tildó de "criminal" a Groenewegen y a los del equipo Jumbo. Además, aseguró que llevará el hecho a un tribunal porque lo ocurrido no puede pasar en el deporte.

They have to put this guy of @TeamJumbo in jail 😡 — Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2020

“Deben poner a este tipo del Jumbo Visma en la cárcel. Iré a la corte. Este tipo de acciones deben estar fuera del ciclismo. Este es un hecho criminal señor Groenewegen", escribió.

Puede ver: Sebastián Molano sufrió caída y no concluyó la primera etapa del Tour de Polonia

We’ll let you know @FabioJakobsen as soon as we have some news from #TDP20. Let’s hope for the best. — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 5, 2020

Por otro lado, el equipo Deceunick-Quick Step ha informado de que sus médicos están atendiendo a su corredor neerlandés Fabio Jakobsen, el peor parado en el accidentado sprint con el que se resolvió la primera etapa de la Vuelta ciclista a Polonia, disputada entre el estadio Slaski y Katowice sobre 195,8 kilómetros.