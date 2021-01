Marc Hirschi, figura el ciclismo en el 2020, rompió contrato con el DSM (antes Sunweb)

El equipo ciclista DSM (ex Sunweb) anunció este martes la ruptura, con efecto inmediato, del contrato con su corredor suizo Marc Hirschi, uno de los grandes protagonistas de la temporada pasada.

En el anuncio no se precisaron las causas de la ruptura del contrato, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

A sus 22 años, Hirschi se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la temporada ciclista, ganando la etapa del Tour de Francia con final en Sarran, imponiéndose en la clásica Flecha Valona y segundo en la Lieja-Bastoña-Lieja y subiendo al podio del Mundial con su tercer puesto en Imola.

El corredor suizo, campeón del mundo junior en 2018, se había unido al equipo Sunweb en 2019.

El ciclista no reveló el nombre de su futura formación, aunque los medios especializados lo vinculan con el UAE Team Emirates.

