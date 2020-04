María Luisa Calle contó el paso a paso de cómo perdió y recuperó la medalla de Atenas 2004

María Luisa Calle, un de las tantas deportistas que marcaron historia en Colombia, habló con ‘Centro Deportivo’ de Antena 2 sobre su vida, los inicios en el ciclismo y cuando perdió la medalla de bronce que ganó en Atenas 2004 por dopaje, para luego demostrar su inocencia ante el TAS y recuperarla.

"El día anterior vi la carrera de los hombres, me empezó un dolor de cabeza muy fuerte, ahí me tomé la pastilla para el dolor. El día de la competencia yo iba confiada porque el técnico me dirigía muy bien. En la mitad de la carrera iba ganando, luego se me fueron las fuerzas, me caí. Iba en oro, luego pasé a plata y finalmente terminé en bronce", recordó la deportista.

"Los Olímpicos es el evento más grande que hay en el mundo y la gente va muy preparada. Cuando terminé en bronce yo no me la creía. Pensaba en mi familia y todo el esfuerzo que tuve, tanta lucha, que ese fue el resultado”, agregó.

María Luisa se enteró al tercer día de haber ganado la presea del positivo que tuvo. Ella, junto con su técnico, recibieron la noticia. "Fue una cosa horrible que no se la deseo al peor enemigo. Al tercer día de haber ganado la medalla nos llamaron y nos dijeron. Yo no podía creerlo, se acuerda uno y le da un vacío terrible. No sabíamos qué era eso. El médico investigó. Me pidieron la medalla, luego fue la reunión con el Comité Olímpico, donde me dijeron que no me la devolverían”.