Mariana Pajón responde a las críticas y destaca la importancia de sus padres en su carrera

La bicicrosista Mariana Pajón, única persona en Colombia que ha ganado dos oros olímpicos (Londres 2012 y Río 2016), habló sobre las críticas que ha recibido durante su carrera y sobra las personas que le dicen que a "ella le tocó fácil" porque, supuestamente, su familia le dio todo.

"Las personas solo me conocen desde las medallas olímpicas, pero no saben el pasado. No saben qué hizo mi mamá y qué hizo mi papá. No saben que mi papá era un mecánico. Simplemente un mecánico que creyó en él y que la luchó y para mí es el mejor mecánico del mundo", dijo Pajón a Noticias RCN.

Luego, entre lágrimas, agregó: "La gente solo ve la medalla, pero hay muchas cosas atrás. Yo me pude haber ganado de todo, pero mis papás son los campeones".

"Todo el mundo tiene que pasar muchas cosas. Yo simplemente le digo a la gente: 'No juzguen sin saber. No vean la historia desde un triunfo, sino la historia alrededor de todo'".

"Alguien puede ganar, pero lo que te hace persona es lo que viviste antes", sentenció.

Asimismo, habló de lo duro que ha sido para ella recuperarse de una lesión y, al tiempo, soportar los comentarios que le hacen en redes: "A veces las personas ven cómo en la televisión te pusieron la medalla, pero no saben lo que está detrás de todo eso. Es como la impotencia de saber que ya todo el mundo está corriendo, todo el mundo está clasificando para Juegos Olímpicos, y tú sigues en una camilla de fisioterapia tratando de recuperarte".

Sin embargo, eso no la aplaca: "Ahí es la motivación, lo que tú quieras: si quieres te levantas y vuelves y luchas o simplemente dices 'ya, hasta aquí llegue'. Yo creo que todavía tengo bastante por dar y todavía quiero seguir haciendo mi deporte, seguir representando a Colombia, entonces eso te motiva".

"Las lesiones para un deportista son lo más fuerte. Nosotros pasamos problemas personales muchísimos. En las redes sociales también, así uno diga... uno no es un robot. A uno le pega muy duro. Las personas no te conocen y dicen cosas que no son lo que tú quieres transmitir", añadió.

Mariana Pajón se recuperó algunos meses de una lesión, lo que puso en duda su participación en los Juegos de Tokio 2020. Sin embargo, el pasado sábado primero de febrero volvió a un podio internacional: consiguió la medalla de bronce en la Copa Mundo de BMX, de Shepparton, Australia, lo que indica que su principal objetivo es llegar a Tokio para defender su título.