Mariana Pajón se confiesa: objetivos para el 2024 y la fecha para su retiro

Mariana Pajón es sin duda una de las deportistas más importantes que ha tenido Colombia, teniendo en cuenta sus éxitos a nivel internacional. La bicicrosista de 32 años tiene en su palmarés dos oros y una plata en Juegos Olímpicos, además ha sido ocho veces campeona del mundo en BMX.

A pesar de tener un destacado recorrido, Pajón tiene claro la fecha en la que se retirará, pero también está concentrada en sus próximos objetivos.

Objetivos para el 2024

En diálogo con 'Desnúdate con Eva', Mariana aclaró que cierra un buen 2023, pero trabajará para confirmar en el 2024 la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"El 2023 se cerró muy bien, corrí más de lo que creí correr. Terminé corriendo de todo, casi 34 carreras en el año. La clasificación a los Olímpicos se hace durante dos años, Tenemos que estar en todos lados cogiendo puntos para tener buen ranking y que Colombia esté clasificado".

La doble medallista de oro Olímpicos afirmó que su meta es disputar los Juegos Olímpicos de París, aunque es algo que no le quita el sueño.

"La meta es clasificar a los Juegos Olímpicos. Hago mi proceso, no me salto, no me gusta pensar qué va a pasar, voy cogiendo puntos. estoy tranquila", declaró.

Lesiones y la fecha para su retiro

Mariana explicó ha corrido lesionada debido a una artrosis que lleva en uno de sus codos. Por la lesión, Pajón se ha tenido que infiltrar para competir.

Adicionalmente, la deportista colombiano aseguró que se someterá a una operación en los próximos días para corregir el problemas y estar a punto de cara a los compromisos del 2024.

Finalmente, Mariana Pajón reveló que planea conformar una familia y tener hijos con su esposo y hoy entrenador Vincent Adrien Pelluard.

Por lo anterior, la bicicrosista está considerando disputar al 100% los Juegos Olímpicos de París y analizar su futuro.