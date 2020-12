Mathieu van der Poel le ganó un nuevo duelo a Wout van Aert; ahora en la Copa Mundo de ciclocross

El neerlandés Mathieu van der Poel volvió a ganar la partida a Wout van Aert al imponerse este domingo al belga en el ciclocross de Namur (Bélgica), segunda prueba puntuable de la Copa del Mundo, tras un espectacular duelo.

Apenas dos meses de la disputa del Tour de Flandes, donde Van der Poel arrebató el triunfo a Van Aert tras un disputadísimo esprint final, el neerlandés y el belga volvieron a encontrarse de nuevo, esta vez, sobre el barro.

Lea también: Liga Profesional de Béisbol en Colombia: listos los tres equipos clasificados a la ronda semifinal

Watch the cat and mouse game on the Citadel in Namur. @mathieuvdpoel wins a nail-biting race. 🤯 #CXWorldCup pic.twitter.com/fYe4IreLHd