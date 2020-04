'Maxi' Richeze y una curiosa confesión: "Gaviria me contagió"

El contagio de Fernando Gaviria de Covid-19 en el pasado UAE Tour generó preocupación en el deporte colombiano; sin embargo, el pedalista se pudo recuperar y ya se encuentra en Colombia pasando la cuarentena. Mismo caso pasó con el argentino Maximiliano Richeze, compañero del antioqueño que también padeció el virus.

Precisamente Richeze habló con ESPN Bike sobre cómo fue que se contagió en Emiratos Árabes. El ciclista argentino contó que Gaviria, sin querer, le prendió el coronavirus. "Me contagió Fernando… Lo tengo que matar", confesó el argentino mientras se reía por la curiosa anécdota.

"Fue un gran error mío, yo soy muy cuidadoso con esas cosas, incluso tomo mate solo, no comparto con nadie, no es por ser asqueroso, pero a nosotros los deportistas nos afecta más los virus", prosiguió.

Richeze describió que había notado mal a Fernando, pero no le dijo nada y en ese momento compartió una gaseosa con él, sin percatarse no lo que sucedía.

"Fernando no me había dicho que se sentía mal, yo lo vi raro. Yo me estaba tomando una gaseosa, me dice que le dé un poco, hizo que tomaba, pero no tomó nada y yo como que no me di cuenta y tomé, a la media hora me dice que se siente mal, y lo toco y tiene fiebre", contó el argentino y agregó que Gaviria se sintió muy mal con él cuando supo que tenía coronavirus.

"Él se quería morir. Me pidió veinte veces perdón porque él sabía que había probabilidades de que me lo podía haber pasado ahí… y por mi familia, yo le dije que no pasaba nada", recordó.

Asimismo, Richeze divulgó que el momento gracioso fue cuando se encontraron los dos en una ambulación listos para ser hospitalizados por el virus; afortunadamente ambos lograron librarse de eso y pudieron volver a sus países con sus familias.

"A mí me iban a trasladar a otro hospital y cuando abren la ambulancia estaba Fernando y me dice: "¡Vos qué haces acá!" Yo le respondí que qué hacía él ahí, si me van a llevar a mí... (risas) De ahí otra vez juntos. Después de que me dieran el alta, fui a saludarlo antes de irme", concluyó.