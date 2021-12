"Me ha marcado": Daniel Martínez recuerda con emoción el triunfo del Dauphiné

Daniel Felipe Martínez pasa por un gran momento deportivo. Como gregario, su trabajo fue muy destacado en este 2021 al darle una mano a Egan Bernal en la conquista del Giro de Italia. Asimismo, demostró que tiene con qué pelear por una grande del ciclismo.

El corredor de Soacha ha brillado en su primer año con el Team Ineos, una de las escuadras más grandes en el mundo del pedal. Se ganó la confianza de sus compañeros y demostró que tiene muchas condiciones al momento de escalar en la montaña, además se defiende en la contrarreloj individual.

Sobre su carrera deportiva, Martínez recordó el mayor triunfo que hasta ahora ha tenido, y este fue militando para la escuadra del Education First. Allí, en 2020, de manera sorpresiva se quedó con el título de la Critérium del Dauphiné, histórica carrera que sirve como previa del Tour de Francia.

Martínez la destacó en charla con ESPN Bike como la victoria insignia, pues derrotó a nada más ni nada menos que corredores de la talla de Primoz Roglic, Thibaut Pinot, Tom Dumoulin, 'Superman' López y el bicampeón de la 'Grande Boucle', Tadej Pogacar.

En el último día, jornada de alta montaña, el oriundo de Soacha sorprendió al pelotón de favoritos con un contundente ataque luego de que el líder en ese momento, Roglic, se descolgara. El resultado fue un golpe sobre la mesa: ganar el título.

"En el Dauphiné, fue una última etapa muy emocionante. Los directores me dijeron: 'Dani, estás andando muy fuerte, vamos por ello'. Cuando crucé la línea de meta, no lo creía. Cuando estaba en el podio, dimensioné un poco lo que era esa victoria. Fue una de las carreras que más me ha marcado", destacó el corredor que ahora pertenece al equipo Ineos.