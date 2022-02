"Me hace feliz ver los resultados": Nairo tras ganar el Tour de la Provence

El colombiano Nairo Quintana (Arke Samsic) se mostró "muy feliz" por su segunda victoria este domingo en el Tour de Provence y dedicó su primer éxito de la temporada a Manu Arrieta, el histórico exmasajista de los equipos Reynolds y Banesto recientemente fallecido.

"Esta victoria me produce mucha alegría, me hace feliz ver que los resultados llegan después de un invierno de buena preparación. Quiero dedicar el triunfo a Manu Arrieta", señaló Quintana en la meta de la Montaña de Lure.

Una victoria que se fraguó con un ataque a 5 km de meta que acabó con la resistencia de todos los rivales, entre ellos el doble campeón mundial Julian Alaphilippe.

"El equipo ha trabajado todo el día y toda la carrera para este resultado. En el ascenso esperé el momento oportuno para acelerar y atacar, primero para seleccionar, y luego para ganar la etapa", explicó.

Quintana, quien señaló que sus próximos objetivos serán el Tour de Haut Var y la París Niza, resaltó las buenas sensaciones que tuvo durante toda la carrera.

"Estoy muy bien, no sé si mejor o peor que la temporada pasada a estas alturas. No he estado a tope, es la primera carrera, pero tuve buenas sensaciones y por eso aproveché. Todo salió bien", afirmó.