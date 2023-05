“Me quería pegar”: aficionado señala a Nairo de supuesto intento de agresión en un restaurante

Las noticias no son buenas para Nairo Quintana, pues en las últimas horas se conoció una denuncia por parte de un aficionado, quien acusó al boyacense por agresión en hechos que tuvieron lugar en un restaurante.

Según el relato del denunciante, este estaba cenando en un restaurante de Andorra cuando al lugar llegó Nairo en compañía de otros dos ciclistas profesionales. Uno de ellos, es el español Víctor de la Parte.

"Yo puse una historia en redes sociales haciendo algo de humor y eso no les gustó. Entraron a amenazarme, me querían pegar y allí se interpuso un cocinero y los propietarios", expresó la persona en su relato.

El aparente disgusto del ciclista fue por una historia en redes sociales en la que el hombre bromeó con respecto a su situación en el World Tour y a su descalificación del más reciente Tour de Francia.

"Yo fui a denunciar este ataque en la Policía por intento de agresión. Luego de eso, nos separaron y yo me comporté como una persona pacífica. No entré en su juego porque ellos querían guerra y la cosa quedó allí", aseguró el denunciante.

Dentro de su relato, este hombre manifiesta que hubo otros comensales en el restaurante que presenciaron la escena. A pesar de que interpuso la denuncia con las autoridades, afirma que recibió una notificación donde se le informó que este caso fue archivado.

"Yo no he hablado de esto sino hasta ahora porque confiaba en la justicia. Me hicieron comparecer ante un juez por una burla que hice en Twitter. Ahora resulta que me vienen a insultar y a agredirme unos ciclistas y no pasa nada", concluyó.