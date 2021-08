"Me sorprende": versión del Arkea, salida de Nairo y ofertas de tres equipos World Tour

Nairo Quintana ha sido noticia en el arranque de esta semana ante las posibilidades que tendría el colombiano de cambiar de equipo para la próxima temporada. Tres escuadras tendrían posibilidades de contar con el corredor boyacense, quien desde hace dos campañas defiende la camiseta del Arkea.

Vea también: Nairo Quintana se iría del Arkea: tres equipos del World Tour lo quieren

Y es que básicamente se habla de las siguientes escuadras: Bora, AG2R, así como el Bahrein Victorius, las cuales estarían contemplando fichar al ciclista de 31 años, quien ha tenido un 2021 para el olvido frente a lo que sucedió en el Tour de Francia y las pocas carreras que pudo disputar con el Arkea. Está claro que Nairo ha perdido competitividad desde que dejó las filas del Movistar, en parte porque su actual equipo no pertenece a la categoría World Tour.

Ante los rumores de salida del de Cómbita, Arkea ha dado su versión luego de los rumores que se conocieron en las últimas horas. Emmanuel Hubert, director deportivo, negó que Nairo vaya a abandonar las filas de la formación francesa, ya que tiene contrato hasta finales de 2022. El directivo fue categórico ante lo que se está diciendo en el actual mercado de transferencias del ciclismo.

Le puede interesar: Nairo habló de la Vuelta a España y reveló detalles de lo que será su temporada 2022

"Está bajo contrato hasta el final de la temporada 2022. Estará con nosotros la próxima temporada. Acaba de regresar de Colombia, está en Mónaco, hablé con él antes por teléfono. No hay ningún problema. No entiendo estos rumores, me sorprende”, dijo al diario Le Telegramme.

Nairo Quintana volverá a la competencia este próximo 3 de septiembre cuando dispute con su equipo la Classic Grand Besançon Doubs, haciendo dúo con su compañero Nacer Bouhanni.