México puede aspirar a medalla en el ciclismo de Tokio 2020

La mexicana Yareli Salazar, triple medallista en el ciclismo de los Juegos Panamericanos Lima 2019, aseguró a Efe este sábado que México puede aspirar a una medalla olímpica en su deporte en Tokio 2020.

"En los próximos Juegos Olímpicos el ciclismo mexicano puede aspirar a medallas olímpicas. Lo que hizo que el ciclismo mexicano esté en un buen momento es que cada quien se enfocó en lo que tenía que hacer", comentó Salazar.

La nacida en el norteño estado de Sinaloa ganó tres medallas en Lima 2019: plata en la prueba omnium y bronce en ruta y en madison.

En la justa continental disputada a mitad de 2019, el ciclismo le dio a México 10 metales de las 136 totales, lo que significó un récord para el país en los Panamericanos.

Salazar está en el proceso clasificatorio a Tokio 2020. A finales de enero competirá en la Copa del Mundo en Canadá y posteriormente en el Mundial de Alemania, las dos contiendas que definirán si hace el viaje a Tokio para representar a México.

"He estado entrenando tres o cuatro sesiones durante seis horas al día en el Velódromo (en Ciudad de México) durante seis horas, estoy poniendo todo de mi parte para lograr este sueño que es también de mi familia", explicó la ciclista.

Para la competencia en Canadá, Salazar pronostica que finalizará en el podio, mientras que para Alemania espera lograr un 'top 5'.

La mexicana viajó a Adelaide, Australia para encarar el Tour Down Under, en el que competirá con su equipo Astana, certamen que toma como un entrenamiento para lo que viene.

"Esto no va a definir que me pueda ir bien o no en Canadá o Alemania, pero para mí todos los entrenamientos son claves para los resultados deportivos que voy a tener en el futuro", agregó la ciclista de 23 años.