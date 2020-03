Miguel Ángel López contó lo que sabe sobre el futuro de Giro y Tour para 2020

Además de los Juegos Olímpicos y las dos competencias de selecciones más importantes del fútbol, otro de los más damnificados por el coronavirus en materia deportiva fue el ciclismo de ruta. Sus tres grandes carreras están muy cerca de no realizarse y otras del calendario fueron suspendidas o canceladas ante las medidas de prevención.

En los últimos días, ha crecido una posibilidad de realizar el Tour de Francia en la fecha que está establecido (julio), pero con varios cambios como hacerlo sin público o desestimar la presencia de caravanas publicitarias. Al respecto, habló Miguel Ángel López y dio pistas de lo que él cree que pueda pasar con el calendario de la UCI para el World Tour.

"No sé a qué punto irá, pero está complicado, el Giro de Italia no sé si se haga. El Tour de Francia sería en el que debutaríamos, pero tiene un riesgo alto de no llegarse a realizar y por el estado de forma de todos los corredores", señaló ‘Superman’ en diálogo con la Federación Colombiana de Ciclismo.

Posteriormente enfatizó en la ronda gala: “Hay mucha gente, he escuchado que casi se llegan a 20mil personas que trabajan en el Tour de Francia para que salga perfecto, no comprometemos la salud de los corredores, sino también de organizadores y el público, lo importante es la salud. Es imposible un Tour sin afición, sería difícil por los equipos, a parte de los corredores hay toda una logística que por equipo se llega a un número de 100 personas. Nadie va a querer que se realice así, la afición tiene que disfrutarlo".

Y cerró hablando de su sueño de competir con Colombia en los Juegos Olímpicos: "La olimpiada es algo especial, que tan solo se da cada 4 años, nos toca esperar uno más. Fue algo chévere, una experiencia bonita, tenía 22 años, me la disfruté (Río 2016). Estaba nominado para ir a Tokio, estaba haciendo todo perfecto para estar".