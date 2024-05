Hoy he sido informado sobre la decisión de la UCI y la sanción de suspensión por cuatro años. Discrepo profundamente de la misma, entendiendo que se desmarca de las decisiones previas realizadas por los juzgados españoles y del propio TAS, insisto en mantener la existencia de una infracción basada en la interpretación de unas conversaciones que fueron sesgadas y manipuladas.



Entiendo que la infracción es inexistente y la sanción injustificada. Apelaré de inmediato ante la UCI y defenderé mi inocencia como siempre lo he hecho, confío en regresar al mundo competitivo del ciclismo.



Agradezco a las personas que me apoyan, todos los mensajes positivos de los aficionados y el apoyo continuo de mi equipo y mi familia.