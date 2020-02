Miguel Induraín se encuentra en el país en la previa al inicio del Tour Colombia 2.1. El ciclista español aprovechó para hablar con la prensa local y analizar varios sucesos que hoy por hoy se viven en el ciclismo internacional, como el cambio de las estrategias y la emoción que se vive en las carreteras.

En charla con El Tiempo, el histórico español, ganador de cinco Tours de Francia, criticó el presente del pedal y lanzó una pulla al asegurar que hoy por hoy el deporte se volvió aburrido porque se defiende más de lo que se ataca. Incluso estas acciones ya son frecuentes en carreras de todo tipo, como las World Tour.

"El ciclismo de hoy es aburrido. Casi no hay ataques. Es la opinión de todo el mundo. La gente quiere más ataques. En mi tiempo no había mucha tecnología. Hoy hay etapas que son cortas y se nota la diferencia", declaró el ibérico y agregó que ya nadie ataca muchos kilómetros antes de meta, solo se esperan hasta los 10 km finales para demostrar sus dotes. "No hay ciclistas que ataquen de lejos y el espectáculo se pierde".

Estas palabras se unen a las que dijo en el pasado el colombiano Miguel Ángel López, que continuamente ha manifestado su descontento por no atacar en momentos claves de las carreras, pues para él se es más conservador y se trata de resguardar cada energía para los metros finales.

Entretanto, Induraín observará el inicio del Tour Colombia, competencia que se disputará en Boyacá desde el martes 11 hasta el domingo 16 de febrero y tendrá un gran cartel de talla internacional como favoritos a llevarse la segunda edición de la competencia.