Mikel Landa recordó su pasó por el Movistar y reconoció estar detrás de Nairo

El ciclista español Mikel Landa se unió en el año 2018 a la escuadra del Movistar, en la cual, a pesar de llegar con grandes expectativas no pudo conseguir ningún podio o figurar en las grandes vueltas, por lo que para el 2020 partió al Bahrain McLaren.

Sin embargo, el recorrido de Landa en el equipo telefónico estuvo marcado por un supuesto enfrentamiento con el colombiano Nairo Alexander Quintana, ya que supuestamente se disputaban el liderato del grupo en las competencias más importantes.

El español ya se ha referido en varias ocasiones sobre el tema, pero en esta oportunidad, en diálogo con El País de España afirmó él sabía a dónde iba cuando firmó con el Movistar y estaba enterada de que ya estaban Nairo y Alejandro Valverde como los principales referentes.

"Desde un principio yo sabía dónde iba. Allí ya estaban Nairo y Alejandro cuando yo fui y no me puedo enfadar por eso. Que luego quería ganarme un poco más de confianza y tener mi oportunidad. Sí. Ahora, mira, tengo una oportunidad nueva, sin ningún otro líder al lado para rebajar la responsabilidad, y a ver qué sale”, señaló.

Finalmente, Landa manifestó que los "tripartitos" nunca han sido efectivos, por lo que entendía lo complicado de figurar en el Movistar, pero destacó lo aprendido en el equipo.

“Los tripartitos, hemos visto que no han sido muy efectivos… Poco más. Mi experiencia en el Movistar ha sido muy positiva. A pesar de todo lo que haya podido parecer, yo estoy muy agradecido a mis dos años allí, a su forma de trabajar, a la gente que he conocido, compañeros y directores, que son de lo mejor que he visto en mi carrera", puntualizó.