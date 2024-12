Mikel Landa se motiva para el 2025 y "apunta a las grandes"

Mikel Landa ha estrenado la pretemporada en tierras alicantinas con ilusiones renovadas tras un año que concluye con buenos resultados y renovadas sensaciones, ya que ha estado todas las carreras en el top 10.

Landa, quien hará con su equipo dos concentraciones, la actual de diciembre, orientada a definir el calendario y tratar temas de preparación y nutrición, entre otros; y la de enero, más orientada al entrenamiento.

Aunque aún no ha definido su calendario, Landa apunta a las grandes, sin definir su presencia en Tour, Giro y Vuelta y se muestra ilusionado con volver a la Volta a Cataluña, Tirreno-Adriático, "carrera que hace años que no hago y se me da bien", y le gustaría debutar en la Strade Bianche.

Landa señaló que habitualmente hace unos 33.000 kms al año, aunque en 2024 se quedó en mil menos debido a su caída en la Itzulia.

"La temporada pasada para mi fue buena. En 2023 terminé quemado, pero en 2024 volví a recuperar la ilusión. En casi todas las carreras hice top ten, en Dauphiné, Tour, Vuelta..." comentó.

El ciclista de Murgia afronta su segunda temporada en el Soudal belga, después de 4 años en el Bahrain Victorious. Acostumbrado a militar en equipos extranjeros, Landa destaca la parte positiva-

"Me siento bien en el Soudal. Al final estas fuera de tu ambiente, pero esta bien conocer otras culturas y otros países, aunque en Europa todos son parecidos, con alguna pequeña diferencia", comentó Landa mientras se entrenaba sobre rodillo en la concentración que realiza su equipo en Calpe.

Preguntado por sus puertos preferidos en Euskadi, el alavés se refirió al de La Barrerilla, donde que vio crecer a Landa como ciclista, también a Orduña, "al que tengo mucho cariño y me queda muy cerca" y el Pagomakurre, "un puerto desconocido, que no tiene salida y donde paso muchas horas".