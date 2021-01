Mikel Landa, sin rodeos: escogió las tres grandes carreras de su calendario 2021

El doblete Giro-Tour y los Juegos Olímpicos serán los grandes objetivos del español Mikel Landa para la temporada 2021, según señaló el líder del Bahrain Victorious en una rueda de prensa telemática de la formación.



Landa, quien comenzará la temporada en la Vuelta a Andalucía del 17 al 21 de febrero, para seguir en Tirreno Adriático, Volta a Cataluña y Vuelta al País Vasco, apunta alto este año repitiendo el doblete Giro-Tour como centro de su calendario.



"Mi objetivo son siempre las grandes vueltas y en las últimas temporadas me ha ido bien hacer Giro y Tour. Las dos carreras son objetivo y lo quiero hacer bien en ambas. Es una combinación que me gusta", señaló el ciclista alavés, de 31 años, cuarto en el Tour 2020.

Tercero en el Giro 2015 y con dos cuartos puestos en el Tour, Mikel Landa tratará de recurrir de la experiencia para batir a una generación nueva de corredores jóvenes que ya dominan el ciclismo, como el esloveno Tadej Pogacar ó el colombiano Egan Bernal, los últimos ganadores del Tour.



"Es cierto que hay que aprovechar ahora para poder ganarlos. Es una generación muy buena, de corredores valientes y con desparpajo. Hay que ver este año con las fechas habituales cómo se desenvuelven y si son capaces de seguir con las expectativas. A ver si con la experiencia acumulada se les puede derrotar".



Según Landa, su forma de correr dependerá de los recorridos más que de los rivales, y admitió que "cuanto más montaña haya y menos contrarreloj será mejor para mi".



"La crono es mi punto débil, por eso llevo tiempo trabajando en ellos, Se trata de minimizar las pérdidas de tiempo al máximo. Lo mío es la escapada y ahí están mis bazas".



Otro objetivo de Landa serán los JJOO de Tokio, ya que el recorrido le podría beneficiar, más que el de los Mundiales.

"Me gustaría ir a los Juegos Olímpicos, el recorrido es montañoso y me va bien. El Mundial es diferente, con adoquines, bueno para los clasicómanos, para mí difícil".



Por su parte, el vizcaíno Pello Bilbao (Gernika, 30 años), quinto en el pasado Giro de Italia, señaló objetivos idénticos a los de Landa, con la idea de ayudar al líder del equipo y tratar de aprovechar las oportunidades que se le puedan presentar.



"He demostrado que soy un corredor de gran fondo, cuanto más corro más fuerte estoy. Trataré de hacer una temporada regular, quiero estar a un nivel alto todo el año, ya que no sabes dónde pueden estar las oportunidades. Hay que estar bien siempre".



Bilbao considera que para preparar Giro, Tour y Juegos "hace falta veteranía y acumular grandes vueltas"...



"Después de las últimas 4 temporadas doblando vueltas grandes es una experiencia acumulada importante, el cuerpo tiene memoria y lo recuerda".