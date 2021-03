MinDeportes anuncia investigación por aplazamiento de la Vuelta al Tolima

Polémica generó el comunicado dado a conocer en la noche del pasado lunes 15 de marzo por parte de la Liga de Ciclismo del Tolima en el cual se dio a conocer el aplazamiento de la edición XI de la Vuelta al Tolima masculina y VI en la rama femenina.

En el documento se explicó que la determinación se tomó por supuestamente no haber recibido a tiempo los permisos viales, por parte de las autoridades, para desarrollar la prueba y presentarlos al Instituto de Deportes del Tolima (INDEPORTES TOLIMA).

Ante esto, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, se pronunció a través de sus redes sociales al señalar que la entidad iniciará una investigación para conocer los verdaderos motivos del aplazamiento de la prueba, ya que se dio a dos días para su inicio y "aludiendo presuntas razones que no son ciertas".

"Queremos aclararle a la opinión pública que la cancelación de la Vuelta al Tolima no tiene naa que ver con el Ministerio del Deporte. Es una vuelta organizada por el departamento, la liga de ciclismo y la Federación Colombiana de Ciclismo. Sí queremos saber lo sucedido, no es posible que una vuelta se cancele faltando un día para el inicio y mucho menos aludiendo presuntas razones que no son ciertas, por lo que el Ministerio del Deportes iniciará una investigación exhaustiva y le diremos al país qué fue lo que sucedió con la Vuelta al Tolima, no es posible jugar con los sueños y expectativa de tantos equipos y personas de este bello deporte", indicó Lucena.