Mitchelton-Scott confirma a Esteban Chaves como uno de sus líderes para el Tour de Francia

El británico Adam Yates y el colombiano Esteban Chaves serán las dos principales bazas del Mitchelton en el Tour de Francia (29 agosto-20 septiembre), donde el equipo australiano hará de las victorias de etapa su "objetivo prioritario", anunció este jueves.

"Esta selección -de ocho corredores- se ha hecho después de que el equipo identificase las victorias de etapa como su objetivo prioritario", justificó en un comunicado la formación oceánica, que prefiere mirar a la clasificación general en el Giro de Italia, con Simon Yates.

Lea también: Tour de Francia sufre cuatro bajas inesperadas a 10 días de su inicio

Esteban Chaves, de 30 años, ganador de varias etapas en el Giro (3) y en la Vuelta a España (2), buscará estrenarse en Francia en su segunda participación el Tour.

🔒 LOCKED AND LOADED 🔒



“We are very happy with the mix of experience and talent we have available for this year's race. This is a very complete group across all terrains." - Head DS, Matt White 🎙



We're on the hunt for stages at #TDF2020! 🇫🇷



📰 https://t.co/isTCWE69RK pic.twitter.com/rfLA1MyrHC