Mitchelton-Scott confirmó a Esteban Chaves para la tercera etapa del Tour de Francia virtual

El equipo australiano Mitchelton- Scott confirmó este viernes 10 de julio que el colombiano Esteban Chaves correrá la tercera etapa del Tour de Francia virtual que se desarrollará este sábado 11 de julio.

Chaves estará acompañado por el australiano Callum Scotson y los neozelandés Jack Bauer y Sam Bewley en la prueba que constará con un recorrido total de 48 kilómetros.

