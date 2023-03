Molano revela detalles de cómo fue su accidente en Bélgica; culpó a mujer que manejaba el carro

El colombiano Juan Sebastián Molano se vio envuelto en un fuerte accidente el pasado 24 de marzo cuando entrenaba en una carretera en Bélgica. A consecuencia de ello, sufrió varias heridas y lesiones en el cuerpo.

Luego de ello, el boyacense viajó a su residencia en Andorra para recuperarse tras este lamentable incidente. Pese a la gravedad de la situación, Molano no sufrió ninguna fractura de consideración.

El corredor, quien hace parte del UAE Emirates, habló en exclusiva para el programa Centro Deportivo de Antena 2, donde reveló detalles sobre lo sucedido cuando una mujer lo arrolló con su vehículo.

"Hay carreteras en Bélgica que son solamente para ciclistas. Yo iba por el carril exclusivo y una señora quería estacionar en un parqueadero que había cerca. Ella dice que no me vio y por eso casi que me arrolló de frente. Yo caí unos 40 metros adelante del vehículo y la bicicleta cayó al otro lado", explicó Molano.

El boyacense, ganador del Gran Premio de Denain (Francia) en este 2023, afirma que no alcanzó a ver el vehículo, por lo que el impacto del choque fue bastante fuerte. "Si lo hubiera visto, habría alcanzado a reaccionar para que las cosas no terminaran así", precisó.

Aunque a primera vista el accidente fue algo involuntario, Molano aseguró que su equipo de abogados, junto a los del equipo UAE, está adelantando las acciones legales frente al hecho: "Ella tenía toda la visibilidad para frenar, darme paso y luego estacionar su vehículo en el parqueadero", puntualizó.

Luego del siniestro, el boyacense aseguró que, tras el mismo, sufrió laceraciones, golpes en la cabeza , un hematoma en la pierna izquierda y una fractura en un dedo, además de múltiples raspones en la cara. Sin embargo, no se conoce el tiempo exacto en el que estará fuera de las competencias.

"Ahora lo que queda es recuperarme lo más pronto posible y volver a las pistas. Estoy muy agradecido con todas las personas que me han enviado mensajes. Volveré más fuerte y cuando vuelva a ganar, le dedicaré mi triunfo a todos los que han estado conmigo", concluyó Molano.