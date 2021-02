'Monumento' del ciclismo, Milán-San Remo, cambió parte de su recorrido para el 2021

La próxima edición de la Milán-San Remo contará el próximo 20 de marzo con una nueva subida, el colle di Giovo, situado poco antes de Savone, que sustituirá al Turchino, impracticable debido a un corrimiento de tierra, anunció este jueves la empresa organizadora (RCS).

La primera gran clásica de la temporada contará con 299 kilómetros de longitud, y los corredores deberán ascender los tradicionales Cipressa y el Poggio, las dos últimas dificultades del recorrido.

La 112ª edición de la mítica prueba concluirá como en años precedentes en la Via Roma, en el corazón de San Remo, donde el belga Wout Van Aert se impuso el año pasado.

La carrera, desplazada de marzo a comienzos de agosto, se había disputado el año pasado sobre un trazado en gran parte inédito después de que varias autoridades municipales no diesen permiso al paso del pelotón por sus localidades.

❗#Savethedate: 20/03/2021 Milano-Sanremo powered by @eolo_it ❗Ecco a voi il percorso della 112^ edizione della Milano-Sanremo! | Here the route of the 112th edition of Milano-Sanremo powered by EOLO. #MilanoSanremo pic.twitter.com/A7ln2x6CZP