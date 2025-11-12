Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 14:14
Movistar al acecho; gregario colombiano de lujo podría llegar en 2026
El equipo español conforma su nómina de ciclistas pensando en la siguiente temporada.
El Movistar Team quiere volver a ser de los equipos de ciclismo más fuertes del circuito World Tour, para eso, sabe que necesita corredores de jerarquía y de gran potencial que puedan conformar una nómina robusta y altamente competitiva que pueda hacerle frente al UAE y al Team Visma.
Pues bien, el conjunto telefónico se ha puesto en la tarea de contratar nuevos ciclistas para la siguiente temporada, donde aparecen nombres importantes como el de Cian Uijtdebroeks, Roger Adrià y Raúl García Pierna, sin embargo, un pedalista colombiano se quedaría sin equipo para 2026 y podría ser un gregario de lujo.
Esteban Chaves podría llegar al Movistar Team para el 2026
El escalador colombiano de 35 años, Esteban Chaves, no ha renovado su contrato con el EF Education-EasyPost y se prevé que cambie de equipo para el 2026, un pedalista que, pese a no estar en sus mejores épocas, goza de un buen palmarés y una gran experiencia que sin duda puede despertar interés en conjuntos de la UCI World Tour.
Pues bien, el bogotano podría encajar de manera perfecta en ese proyecto del Movistar Team, equipo que gusta de los escaladores colombianos y que sabe del potencial del ‘chavito’, teniendo en cuenta que ha sido pieza importante en el EF Education como gregario de Richard Carapaz, además de obtener logros en este 2025 como un 4º puesto en la Andorra MoraBanc Clàssica y un Top 8 en la clasificación general del Tour de Austria.
Los números del 'chavito'; evidente
Esteban Chaves podría juntarse en el equipo donde también militan los colombianos Nairo Quintana, Einer Rubio y Diego Pescador (Fernando Gaviria saldría para 2026), un pedalista que tiene en sus piernas 17 grandes vueltas (ocho participaciones en la Vuelta a España, cuatro en el Tour de Francia y cinco en el Giro de Italia) y que ha demostrado ser un corredor de élite.
Chaves no solo ha sido protagonista en las pruebas más exigentes del calendario, sino que también cuenta con un monumento en su palmarés: el Il Lombardia, conquistado en 2016, una de las victorias más recordadas del ciclismo latinoamericano en los últimos tiempos.
Ese mismo año, firmó una de sus mejores temporadas como profesional: subcampeón del Giro de Italia y tercero en la Vuelta a España, además, a lo largo de su carrera ha sumado triunfos de etapa en el Giro de Italia (3) y en la Vuelta a España (2), además de levantar títulos generales en pruebas como el Abu Dhabi Tour 2015 y el Herald Sun Tour 2018.
