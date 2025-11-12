Movistar al acecho; gregario colombiano de lujo podría llegar en 2026

El Movistar Team quiere volver a ser de los equipos de ciclismo más fuertes del circuito World Tour, para eso, sabe que necesita corredores de jerarquía y de gran potencial que puedan conformar una nómina robusta y altamente competitiva que pueda hacerle frente al UAE y al Team Visma.

Pues bien, el conjunto telefónico se ha puesto en la tarea de contratar nuevos ciclistas para la siguiente temporada, donde aparecen nombres importantes como el de Cian Uijtdebroeks, Roger Adrià y Raúl García Pierna, sin embargo, un pedalista colombiano se quedaría sin equipo para 2026 y podría ser un gregario de lujo.

