Movistar anunció a colombiano en su próxima carrera: ¿el regreso de Nairo?

La Vuelta a España 2025 va llegando a su final, la ‘ronda ibérica’ tendrá los próximos días sus etapas definitivas que darán a conocer las posiciones en la clasificación general, escalafón donde no figura el Movistar Team en casillas destacadas, siendo el ecuatoriano Jefferson Cepeda el mejor ubicado en la posición 30 a 18' 23'' del líder Jonas Vingegaard.

El equipo telefónico no ha podido celebrar victorias en lo que va de la Vuelta y se ha visto mermado en esta carrera con las bajas previas de Enric Mas y de Nairo Quintana, sumadas a la de Javier Romo en medio de la competencia debido a lesiones que sufrió en una caída en la etapa del pasado domingo.

