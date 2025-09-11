Actualizado:
Movistar anunció a colombiano en su próxima carrera: ¿el regreso de Nairo?
El equipo español de ciclismo no lleva a cabo su mejor desempeño en la Vuelta a España.
La Vuelta a España 2025 va llegando a su final, la ‘ronda ibérica’ tendrá los próximos días sus etapas definitivas que darán a conocer las posiciones en la clasificación general, escalafón donde no figura el Movistar Team en casillas destacadas, siendo el ecuatoriano Jefferson Cepeda el mejor ubicado en la posición 30 a 18' 23'' del líder Jonas Vingegaard.
El equipo telefónico no ha podido celebrar victorias en lo que va de la Vuelta y se ha visto mermado en esta carrera con las bajas previas de Enric Mas y de Nairo Quintana, sumadas a la de Javier Romo en medio de la competencia debido a lesiones que sufrió en una caída en la etapa del pasado domingo.
Movistar Team entregó nómina para su próxima carrera
Este viernes 12 de septiembre empieza el Gran Premio Ciclista de Quebec, un evento inscrito en el calendario UCI WorldTour que tendrá participación de los 18 Equipos Mundiales y corredores de primer nivel como Tadej Pogacar, Wout Van Aert, Arnaud De Lie y Biniam Girmay.
Pensando en esta competencia, que el domingo 14 de septiembre dará por finalizado con el Gran Premio de Montreal, el Movistar Team anunció su nómina de 7 ciclistas que representarán el equipo, allí, aparece el nombre de un colombiano.
Se trata del pedalista boyacense de 27 años, Einer Rubio, quien estuvo en el más reciente Tour de Francia y que por tal razón no está en la Vuelta a España, corredor que fue incluido en la nómina del Movistar Team junto con el portugués Rúben Guerreiro, el español Albert Torrres y otros más.
🇨🇦 #GPCQM - Here we come, Canada!#RodamosJuntos I @movistar_es I @GPCQM pic.twitter.com/jlgjE7WylK— Movistar Team (@Movistar_Team) September 11, 2025
Así serán las pruebas canadienses de ciclismo
En cuanto al recorrido de estas dos carreras, cabe mencionar que el Gran Premio de Quebec tiene en esta edición del 2025 un circuito que mide 12 km de longitud y donde los participantes tendrán que realizar 18 vueltas, lo que representará un recorrido total de 216 km y 2610 metros de desnivel, donde cada vuelta se superan cuatro pequeñas ascensiones
Por otro lado, el Gran Premio de Montreal se disputa en un circuito urbano de 12,3 kilómetros de longitud con un desnivel de 269 metros. En 2025 se darán 17 vueltas al circuito completando un recorrido de 209,1 kilómetros y un desnivel acumulado de 4573 metros, en cada vuelta se tendrán que superar cuatro ascensiones con mayor dificultad a la prueba en Quebec.
